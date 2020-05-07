台中市警局六分局協和所日前接獲民眾報案，有1位老婦人呆坐在中工二路上的全聯福利中心店門前，員警獲報前往查處發現89歲的賴姓老婦年事已高，獨自外出購物後便忘記返家路，警方藉由警用電腦查出其住所後，即開車載其返家，協助老婦人平安返家。

警方指出，日前協和派出所警員賴駿彥、柯欣喻擔服巡邏勤務時，接獲民眾通報說在轄內全聯福利中心前有1位老婦疑似走失。

警員隨到場詢問後發現賴姓老婦人，因家人連假外出，獨自在家的賴姓老婦想起家中缺少些日用品，便步行至全聯採買，但因年事已高，一時忘記返家路；警方使用警用小電腦查出其住所，又擔心年邁老婦人獨自拎著大包小包走路會發生危險，便熱心的用巡邏車載送老婦人返家。

警方指出，賴姓老婦人相當感謝警方的關懷及協助，大讚警察不愧為人民的保母。

警方提醒民眾，若家中有年長或有身心狀況之家人，應多關心及密切注意其動態與身體狀況，儘量勿獨留其1人在家，也建議民眾可以考慮讓年長或身心狀況不佳之家人配戴具有聯絡電話等訊息之手環，以防不時之需。

(中時 )