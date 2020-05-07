【Joeman】我如何靠著股票賺到人生第一個1000萬？致富過程大公開！

近年來Youtuber當道，不少Youtuber不僅因此新興管道走紅，荷包也賺得滿滿，最近Joeman罕見拍片分享資產真相，他承認自己收入十分可觀，比照2014年財政部個人資產登錄資料，可列為前1%，也就是勝過99%台灣人，他也分享自己曾在27歲時就入手人生第一個1000萬的方法。

Joeman最近在片中表示，不少人對他的印象似乎很愛炫富，常坐頭等艙、吃米其林料理，他承認自己收入比起一般上班族確實好很多，雖勉強可擠進2014年財政部個人資產登錄資料前1%，但只能算是邊緣，不能再前進，因為淨資產要超過1億5千萬才能成為前0.1%。

談到致富過程，Joeman說，自己確實靠拍影片獲利不少，但讓他賺最多的來源其實是來自股票，他分享2017年去韓國拍片時，和當地的工作人員聊天後獲得某遊戲在台將由某公司代理的訊息，被推薦後Joeman也買進了該公司的股票，起初小跌，後來果真如期望大漲，賺進人生第一個千萬，扣掉買進成本還淨賺640萬，又因當時自己身上一度身無分文，相當諷刺，也讓Joeman領悟到「無論工作上、投資上賺的錢，一定都要想辦法拿出來花掉，不然都是假的」。

(中時電子報)