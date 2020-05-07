新冠肺炎疫情延燒，不少飯店受到衝擊，紛紛吹起熄燈號！房市專家Sway更警告，全台灣的飯店至少會倒掉一半，「各大都會一堆飯店，請坐穩了。」

在這一波疫情衝擊下，百日內已有包括：台中亞緻飯店、台北萬事達、翡翠灣福華渡假大飯店、台北首都等飯店陸續熄燈。

台南大億麗緻酒店近日也宣布將在6月30日熄燈。房市專家Sway在臉書發文指出，台南飯店開始倒了，「這個現象也不只是台南，全台都會出現，過去飯店開得太多的地方，我說過，一年一千萬人次的遊客，而今瞬間消失短則一年、恐達二年，這些飯店至少會倒掉一半喔喔喔。」

工商時報報導，根據台灣觀光產業協會提供資料，目前已經有12家飯店和旅館通知停業或休館。曾任台灣特色飯店聯盟召集人的胡智鈞指出，這一波疫情讓業者重新審視經營成本，台灣目前飯店業良莠不齊，供給大於需求，考量如何降低租金成本，將成為大型飯店汰弱擇強的主要原因，未來如果有新飯店，也勢必會走向獨立空調，較能吸引民眾入住。

(中時電子報)