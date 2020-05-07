儘管大陸五一長假結束，但特斯拉上海廠並未如期在6日開工，據悉疫情導致海外零件缺貨，使特斯拉上海工廠會一直停工至9日。

36氪引述知情人士說法稱，特斯拉上海工廠自5月1號休假後，總裝線至今沒有開工，只有部分工序還在維持，預計到9號才能有整車下線。這一部分原因是海外零件供應問題。

當前特斯拉大陸產的Model 3仍有約7成零件來自海外供應，包括來自內華達的松下電池等。

(工商 )