零件缺貨 特斯拉上海廠停工至9日 10:052020/05/07 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管大陸五一長假結束，但特斯拉上海廠並未如期在6日開工，據悉疫情導致海外零件缺貨，使特斯拉上海工廠會一直停工至9日。 36氪引述知情人士說法稱，特斯拉上海工廠自5月1號休假後，總裝線至今沒有開工，只有部分工序還在維持，預計到9號才能有整車下線。這一部分原因是海外零件供應問題。 當前特斯拉大陸產的Model 3仍有約7成零件來自海外供應，包括來自內華達的松下電池等。 (工商 ) #特斯拉 #零件 #缺貨 #上海廠 #供應 也許您會感興趣 推薦閱讀 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 02:032020/05/04 財經 供應鏈逃離大陸 知易行難 04:102020/05/04 焦點新聞 蘋果前景不明 台股今看蘋概臉色 04:102020/05/04 財經要聞 村田今年財測 靠MLCC穩陣腳 04:102020/05/04 財經要聞 制裁中國！美國傳加快供應鏈遷離 18:302020/05/04 財經 特斯拉熱銷 和大貿聯不淡 04:102020/05/05 證券．權證 豐田衛冕全球最有價值車企 特斯拉排名超奧迪 23:512020/05/05 兩岸 穆斯克若套現 可賺7億美元 04:102020/05/06 全球財經 特斯拉發起陸新能源車大戰 30萬人幣價位區間競爭激烈 02:522020/05/06 兩岸 研華迎遞延效應 Q2業績可望季增二成 04:102020/05/07 證券．權證 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》科技戰再起！陸新規衝擊蘋果、高通等美企 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 疫情趨緩 陳時中宣布3大鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 飯店業熄燈潮 專家警告：全台飯店至少倒一半 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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