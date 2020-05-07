上曜（1316）受惠第三期建案「帝凡內」4月開始交屋，自結4月合併營收2.2億元 ，交出年增356.06%佳績。

上曜表示，第二期29樓SRC建案「湖美帝璟」目前已完成第19樓，預計年底前可完成整棟結構體，明年啟動交屋；第五期19樓建案「梅菲爾」目前已達八樓版，預計年底前可完成結構體，明年啟動交屋；九份子北基地預計今年推案，南基地則還在設計規劃中。

由於「南科效應」帶動台積電、google、群創、南茂……等大型先進科技廠商不斷湧入台南，並投入數兆資金，帶來大量的工作機會與人口，加上央行降息，使買氣大增，建設業不但沒有休假還常常需要加班趕工，市區精華用地更是一地難求。

上曜子公司永捷創新科技（4714）於四月初開賣的「長榮泰山」都更建案，一推出就一炮而紅，每周來客都破百組，幾乎天天開紅盤，甚至有一天成交四戶以上的紀錄，短短一個月內已狂銷八成，目前可售房屋只剩個位數，且客戶不斷追價搶進，成交單價創區域新高，在疫情的干擾之下，堪稱台南近幾年來的銷售奇蹟。

另外，「長榮泰山」約60戶，總銷約五億，今年預計推出的其他開發興建個案分別有總銷五億的荷玖景、銀銅段（總銷約4.5億）、北華段（總銷約4.5億）及青年段（總銷約2億），共五塊基地，都是位於市區的精華地，公司表示，會持續不斷的獵地。

(工商 )