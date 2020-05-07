避險需求下降，打壓周三紐約期金挫1.3%；因各國陸續鬆綁冠狀病毒(COVID-19)疫情相關的限制措施，導致黃金避險需求下降，進一步打壓期金挫1.3%，且美元兌一籃子貨幣走強，令美元計價之貴重金屬更加昂貴，亦拖累金價走勢。

終場6月黃金跌22.1美元，報每盎司1688.5美元，7月白銀跌0.09美元，報每盎司15.02美元，7月白金跌19.2美元，報每盎司765.5美元，6月鈀金漲2.4美元，報每盎司1758.9美元。(商品行情網)

(時報資訊)