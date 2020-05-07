《商情》避險需求下降 打壓周三紐約期金挫1.3％ 10:002020/05/07 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 避險需求下降，打壓周三紐約期金挫1.3%；因各國陸續鬆綁冠狀病毒(COVID-19)疫情相關的限制措施，導致黃金避險需求下降，進一步打壓期金挫1.3%，且美元兌一籃子貨幣走強，令美元計價之貴重金屬更加昂貴，亦拖累金價走勢。 終場6月黃金跌22.1美元，報每盎司1688.5美元，7月白銀跌0.09美元，報每盎司15.02美元，7月白金跌19.2美元，報每盎司765.5美元，6月鈀金漲2.4美元，報每盎司1758.9美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #避險需求 #打壓 #期金 #紐約 也許您會感興趣 推薦閱讀 學者：川普對陸持有美國債 恐有動作 22:252020/05/03 兩岸 紐約油期又崩跌 專家搖頭：油價恐回不去了 09:472020/05/04 財經 《商情》賣壓湧現，打壓上周五紐約期棉挫近2.6％ 10:002020/05/04 財經 《商情》需求疑慮 打壓上周五LME基本金屬期貨全挫 10:002020/05/04 財經 《商情》避險需求增加 激勵上周五紐約期金走強 10:002020/05/04 財經 Wecare批打壓造勢 高市警局：僅柔性勸導 13:172020/05/05 政治 罷韓團體指控遭打壓 市府出面批惡意造謠 18:042020/05/05 政治 匯率期貨趨勢專欄－避險需求升 美元指數揚 04:102020/05/06 證券．權證 《商情》避險需求下降 打壓周二紐約期金走軟 10:002020/05/06 財經 《商情》需求疑慮，打壓周二紐約期棉跌近2％ 10:002020/05/06 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》科技戰再起！陸新規衝擊蘋果、高通等美企 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 疫情趨緩 陳時中宣布3大鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 飯店業熄燈潮 專家警告：全台飯店至少倒一半 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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