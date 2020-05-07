1.士紙(1903)：外資雖偏空操作，惟短均持續上揚走勢，今早彈升逾3%。
2.富邦媒(8454)：母親節檔期助攻Q2營運，昨外資轉買超154張，帶動今早股價再漲逾6%。
3.大魯閣(1432)：昨噴量拉出一根長紅棒，今早多頭續熱，再漲約4%。
4.網龍(3083)：外資連賣超7日後，昨轉買超，今早量價俱揚，股價漲近6%。
5.橘子(6180)：首季獲利創6季高，獲外資擴大買超，今早股價續漲逾5%。
6.凱美(2375)：接單能見度可看到6月，以及加碼金山電題材，今早持續攻高，漲幅超過6%。
7.奇力新(2456)：4月營收創18個月新高，多方振奮向上，成功克服110元壓力。
8.泰鼎-KY(4927)：第2季業績增溫，量能增溫助攻，今早一舉跳上60元，創近3個月高價。
9.國產(2504)：擬現金減資19.88億，退回股東每股1.44189元，開低走高，上漲逾3%。
10.勤凱(4760)：4月營收續創新高，80元底部有守，今早放手攻高突破88元。
11.凡甲(3526)：高階伺服器、電腦連接器訂單挹注4月、Q2營收可期，今早攻高半根漲停板，步步逼近百元大關。
12.瑞昱(2379)：4月營收月增1.89%、年增13.58%，前4月營收年增逾2成，早盤上揚逾2%。
13.聯詠(3034)：Q1獲利創新高，Q2營收拚拿新高，全年不看淡，股價強漲逾4.5%，重返200元關、5日線，登近3個月高價。
14.敦泰(3545)：外資連3日買超，晨盤續漲近2%，再拚昨日高點。
15.神基(3005)：4月營收創歷年單月新高，早盤漲逾6%。
16.捷波(6161)：Q1財報靚，外資昨轉買超，早盤漲逾4%。
17.伸興(1558)：自製口罩帶旺家用縫紉機需求，Q1 EPS 1.95元，早盤漲逾3%。
18.愛地雅(8933)：早盤多頭進攻、亮燈漲停，創波段新高。
19.網家(8044)：居家安全意識抬頭，PChome 24h購物相關商品熱銷，早盤放量漲逾3%。
20.宏達電(2498)：4月營收僅剩2.97億元寫20年新低，晨盤遭賣壓調節，股價下挫3.5%，失守各均線。
21.國光生(4142)：新冠疫苗第三季啟動人體臨床試驗，拚明年冬天量產，股價連拉3根漲停慶賀，進逼40元及5年半高位。
22.藥華藥(6446)：百斯瑞明通過衛福部新藥查驗登記審查，晨盤急奔漲停。
23.台表科(6278)：前4月合併營收115.37億元，年增0.73%，昨獲三大法人聯手買超相挺，晨盤挾量進逼漲停，攻克半年線。
24.嘉威(3557)：第1季合併獲利2.79億元，每股賺3.86元，獲外資連3買，今跳空鎖漲停，改寫逾10年高價。
25.浩鼎(4174)：4月營收躍增，獲外資連2買，激勵晨盤火速攻頂，重返百元俱樂部。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。