大陸國家衛健委通報，5月6日，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2例，均為境外輸入病例（上海1宗，廣東1宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例2宗，均為境外輸入病例（在上海）。

當日新增治癒出院病例46宗，解除醫學觀察的密切接觸者627人，重症病例減少3宗。

截至5月6日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例295宗，累計治癒出院病例77957宗，累計死亡病例4633宗，累計報告確診病例82885宗，現有疑似病例4宗。累計追踪到密切接觸者735737人，尚在醫學觀察的密切接觸者6537人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者6宗（無境外輸入）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察29宗（境外輸入7宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者880宗（境外輸入81宗）。

(中時 )