宏碁(2353)第一季合併營收為488.55億元，本季營業毛利49.51億元，毛利率10.1%；營業淨利1900萬元；稅前淨利7.8億元，稅後淨利5.58億元，單季EPS為0.18元。外資預估Q2宏碁營收可達609億元，季增25%，年增11%。宏碁將在6月發布新品，包括Creator PC、電競PC等，在新品刺激消費下，下半年可望有溫和成長。

由於迅速應變遠距居家辦公及遠距教學需求，3月合併營收月增114%，泛美區營收第一季達數年來同季新高。首季宏碁匯兌收益挹注獲利。在各產品項目中，宏碁Chromebook在第一季表現出色，宏碁是全球第二大的Chromebook品牌廠，僅次於HP。據IDC統計，宏碁去年Chromebook的出貨約在3500萬台，全球市占約21%。今年第一季，宏碁整體NB出貨約在280萬台，季減約15~20%。展望第二至三季，外資券商認為，宏碁可望受於Chromebook的強勁成長動能，使整體NB的出貨出現約3成的季增。

此外，宏碁董事會昨決議為推動與鼓勵內部創業、擴大智慧空氣品質解決方案業務，將分割智慧空氣品質解決方案相關事業，並轉至既存子公司AGI(暫定將更名為宏碁智新股份有限公司，以主管機關最終核定為準)。宏碁智新將成為今年宏碁再孵化的小金雞。

(時報資訊)