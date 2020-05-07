《營建股》國產現金減資 股價震盪 10:002020/05/07 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國產(2504)擬現金減資19.88億，將退回股東每股1.44189元，今日股價跳空開低，隨即多頭買盤進駐，推升股價漲幅逾3%後，漲幅又漸漸縮減。 國產董事會決議通過調整資本結構，辦理現金減資19.88億元；減資後實收資本額將成為118億元，預計退回股東每股1.44189元。減資後實收資本調整為118億元。 國產決議配發現金股利為0.3元，總計股東將可領回每股1.74189元。 (時報資訊) #國產 #減資 #現金股利 也許您會感興趣 推薦閱讀 政策催動買氣 庶民最有感 04:102020/05/04 財經要聞 《業績-半導體》業外不利 華邦電Q1每股續虧0.02元 10:002020/05/04 財經 母親節買花了嗎？ 來全家楓買花 幸福生活一把抓 15:242020/05/04 生活 東元尬寶佳 尋求外援再過招 11日股東會視為明年改選前哨戰 04:102020/05/05 財經要聞 夢時代饗食寶島特色美食祭 八大縣市與離島名特產 13:522020/05/05 生活 陸廠復工運作 上緯4月營收創新高 月增41.17％ 16:002020/05/05 財經 泰偉彌補虧損 擬減資68％ 18:042020/05/05 財經 泰偉彌補虧損 擬減資68％ 04:102020/05/06 證券．權證 營養滿分的「萬壽果」別錯過台農2號木瓜 15:152020/05/06 生活 國產 擬現金減資19.88億 04:102020/05/07 證券．權證 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》科技戰再起！陸新規衝擊蘋果、高通等美企 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 疫情趨緩 陳時中宣布3大鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 飯店業熄燈潮 專家警告：全台飯店至少倒一半 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。