國產(2504)擬現金減資19.88億，將退回股東每股1.44189元，今日股價跳空開低，隨即多頭買盤進駐，推升股價漲幅逾3%後，漲幅又漸漸縮減。

國產董事會決議通過調整資本結構，辦理現金減資19.88億元；減資後實收資本額將成為118億元，預計退回股東每股1.44189元。減資後實收資本調整為118億元。

國產決議配發現金股利為0.3元，總計股東將可領回每股1.74189元。

(時報資訊)

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