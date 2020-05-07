大陸4月財新服務業PMI於7日公布，數值報44.4仍處於收縮區間，較前期小幅回升1.4，但低於預期值50.1。

財新指出，數據顯示服務業內外需繼續萎縮，4月服務業新訂單總量連續三個月下降，但降幅較3月小幅收窄。其中外需拖累明顯，服務業新出口訂單指數降至2014年9月有調查以來次低，僅高於2月。眾多企業反映，疫情導致許多國家採取臨時停業和各種限制措施。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生表示，4月大陸經濟遭受較嚴重的出口衝擊，這對居民收入、消費以及企業投資都具有連鎖反應。當地消費?動尚不充分，基建發力尚不足以對衝外需驟降，經濟仍處於進一步下滑狀態，負增長的態勢不改。不過4月17日中央政治局定調 「以更大的宏觀政策力度對衝疫情影響」，包含企業救濟、加快投資、促進消費及保就業的一攬子宏觀刺激方案呼之欲出。

財新同日發布大陸4月綜合PMI，數值報47.6，較前值回升1。

(工商 )