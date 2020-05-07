藝文紓困1.0審定7,182件 本周收函即可請款 10:262020/05/07 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 文化部次長李連權7日表示，藝文紓困1.0共有7,804件申請案，除少數申請案待補件，絕大多數申請案已於4月底完成審查。截至5月6日，文化部已審定事業及自然人申請案共7,182件，審定補助金額近10.7億元，獲補助者本週收到核定函後，即可向文化部請款。 預計藝文紓困1.0補助審定金額將超過11億元，文化部將先動支藝文紓困2.0預算支應。文化部藝文紓困1.0特別預算加計「移緩濟急」預算共編列15億元，其中11億元用於藝文紓困補助，4億元作為疫情趨緩後之振興。 (工商 ) #藝文紓困 #審定 #文化部 #申請案 #補助 也許您會感興趣 推薦閱讀 視障按摩補助4.5萬 2300人受惠 04:102020/05/03 財經焦點 竹市補助電器舊換新要趁早 只剩200萬額度 14:202020/05/04 生活 傳武聖夜市另起爐灶 南市府經發局：未核准申請案 17:172020/05/04 生活 紓困變調…攤商日營收數萬 領完3萬補助爽花1萬血拚 08:522020/05/05 政治 竹市節能家電補助收件提前8日截止 14:272020/05/05 生活 藝文紓困1.0、勞動部3萬元生活補貼 可重覆請領 15:422020/05/05 生活 領自營作業補貼 不能再急難紓困 04:102020/05/06 財經焦點 紓困1萬元上路民眾霧煞煞！區公所籲擴大宣導 15:352020/05/06 政治 國發基金紓困新創 27件出線 04:102020/05/07 財經要聞 1萬紓困沒「簡化」公文！花蓮暫停辦理 11日重新開放 09:432020/05/07 政治 生活熱門新聞 梅雨鋒面母親節到！全台降溫雨3天 吳德榮：慎防劇烈天氣 - 生活 防不勝防？好市多鞋區遍地空盒 內行揭真相 - 生活 9億樂透一人獨得 宅神洩劇本網驚：太準了 - 生活 10萬紓困貸款已核准3.5萬件 勞動部洩撇步：這樣辦最快 - 生活 為何防疫優秀紓困卻一團亂 網一針見血：問題都在他身上 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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