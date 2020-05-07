文化部次長李連權7日表示，藝文紓困1.0共有7,804件申請案，除少數申請案待補件，絕大多數申請案已於4月底完成審查。截至5月6日，文化部已審定事業及自然人申請案共7,182件，審定補助金額近10.7億元，獲補助者本週收到核定函後，即可向文化部請款。

預計藝文紓困1.0補助審定金額將超過11億元，文化部將先動支藝文紓困2.0預算支應。文化部藝文紓困1.0特別預算加計「移緩濟急」預算共編列15億元，其中11億元用於藝文紓困補助，4億元作為疫情趨緩後之振興。

(工商 )