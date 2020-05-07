一名男子與妻子長期房事不順，但親子考量丈夫要解決生理需求，同意他一週至少5次到某家美容工作室，與小三床戰消耗體力。但男子異想天開想來個不一樣的感覺，竟然用啤酒配壯陽藥試圖展雄風，前往摩鐵裡嘗鮮，未料與小三大戰3小時後突然馬上風送醫不治。人妻到警局處理後事時看到小三在做筆錄，員警以為會劍拔弩張，想不到結局竟神展開，人妻反而與小三相擁安慰對方別難過，當場讓員警傻眼。

根據警方調查後得知，男子早已替小三出資開美容工作室，而工作室的地下1樓就是2人愛的小窩，方便三不五時可與小三開房間。但某次男子意外跌倒，小三陪同看診後突然性慾大發，立即趕往前往摩鐵滅火。

但男子為了追求新鮮感，特地以秘方壯陽藥配啤酒加持，增加自身的持久力與塞穴速度，兩人做完倒頭入睡。

早晨起來小三發現男子已氣絕身亡，趕緊報警和家屬。人妻前來認屍，表示是自己的老公，也說明先生本身有心臟疾病。令警方吃驚的事，髮妻並沒有對偷吃的女子拳腳相向，反而溫馨關懷女子的情緒是否安好。據了解，此名人夫自身心臟本就有心律不整問題，推判有可能是大戰3小時過長，導致男子興奮過度而導致一命嗚呼。

(中時電子報)