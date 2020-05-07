一千五百萬買車送員工 館長說到做到。(影／取自館長成吉思汗YouTube)

「館長」陳之漢日前透露，砸1500萬送4名員工車子，慰勞他們多年來的任勞任怨，現他也公開所送的車款，大手筆送BMW名車，讓網友都直呼超羨慕。

館長曾承諾若成功熬出頭，一定會照顧員工，而如今他事業越做越大，場館也在全國設置，他也決定送4名元老功臣車子，慰勞他們從最辛苦的創業期到現在都陪在身邊，他也透露4名員工中，跟他最久的是7年，另一個6年，剩下2個也有5年多，他們一起奮鬥，剛開始都要工作10幾個小時，有時也沒休假，相當辛苦。

所以他說到做到，答應今年一定會買車，他也大手筆送BMW名車，且不限車款，讓他們自己挑選，最後花費1500萬，其中一名員工選BMW X5近5百萬，BMW X6近465萬，另外2台也要400和330萬，都是頂配，他也強調自己堅持買車可能很像炫富，但背後原因跟他出身有關。

他表示過去在混黑社會時，很多老大都會開支票，說會買車、或有需要都會幫忙，但現在社會詐欺太多，既然他去年就答應員工，「所以我才履行我的承諾」。

(中時電子報)