檢警查獲以男子譚文雄為首的詐騙集團，前年在台北車站、北市萬華公園附近，利誘遊民冒名申辦信用卡盜刷，另找遊民申辦人頭帳戶，再賣給電信詐團使用，導致4家銀行逾500萬元損失；台北地檢署7日依詐欺等罪嫌起訴譚文雄、集團成員馬德利等多人。

警方調查，譚男自前年2月起，指示集團成員馬德利等人，在台北車站、萬華公園附近，利誘招攬大批遊民，遊說其冒名申辦銀行信用卡，再與部分銀樓、機車行勾結，盜刷牟利。

譚男集團並為遊民申辦電話、護照及台胞證，佯稱招待赴香港旅遊，實際上是開立境外人頭帳戶，出售給跨境電信詐團；另譚男指示領有慢性病連續處方箋的遊民，提供健保卡，供詐團成員冒領藥品轉售牟利，遊民則抽取15％作為報酬。

今年2月，檢警兵分多路搜索逮捕譚男、馬男、銀樓、機車行業者多人到案，查扣大批贓證物，警詢後依詐欺、偽造文書、洗錢等罪送辦，譚、馬等人一度遭收押；北檢今偵結起訴本案。

(中時 )