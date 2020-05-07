台中市有夜店業者，在網路宣傳照中放置女童裸露照，引發各界關切！台中市政府警察局已立即要求業者下架網路宣傳照，市府社會局表示，目前積極了解案情，查證如果業者或家長違反兒少法，將予以嚴厲處分，最重可處60萬元罰鍰。

社會局長彭懷真指出，將釐清兒童有沒有進入夜店？是誰帶兒童進入夜店？夜店業者有沒有禁止兒童進入？家長是否同意兒童拍攝裸露照？又是誰拍攝這些兒童裸露照？業者和家長的行為，有可能觸犯兒少法第49條第13款規定「不得帶領或誘使兒童及少年進入有礙其身心健康之場所。」

彭懷真說，兒少法第47條規定「兒童及少年不得出入酒家、特種咖啡茶室、成人用品零售店、限制級電子遊戲場及其他涉及賭博、色情、暴力等經主管機關認定足以危害其身心健康之場所。父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，應禁止兒童及少年出入前項場所。第一項場所之負責人及從業人員應拒絕兒童及少年進入。」

彭懷真表示，即使兒童沒有進入夜店，但拍攝兒童裸露照放置網路宣傳，也涉嫌違反兒少法第49條第11款「不得利用兒童及少年拍攝或錄製暴力、血腥、色情、猥褻、性交或其他有害兒童及少年身心健康之出版品、圖畫、錄影節目帶、影片、光碟、磁片、電子訊號、遊戲軟體、網際網路內容或其他物品。」或是兒少法第49條第15款「不得對兒童及少年或利用兒童及少年犯罪或為不正當之行為。」

兒少法第46條之1還規定「任何人不得於網際網路散布或傳送有害兒童及少年身心健康之內容。」所以除了要求業者下架網路宣傳照，同時呼籲民眾不要轉載散布，以免觸法。彭懷真呼籲，為了維護兒少身心發展權益，如案情查證屬實，將給予相關對象嚴厲處分，家長也必須接受親職教育輔導。

(中時 )