警方破獲暴力討債集團，車上查獲犯罪證物。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警方破獲暴力討債集團，自4月28日起至5月4日止，為期7日執行「打擊高利貸放、聚眾鬥毆及治平專案」3合1專案，期間針對暴力討債及職業賭場等強力掃蕩；檢肅治平專案目標1件4人、聚眾鬥毆5件34人、暴力討債16件78人、地下錢莊35件49人，共查獲57件165人到案。

台中市刑警大隊指出，大雅分局於4月29日查獲葉姓嫌犯暴力討債案件，葉嫌專營地下錢莊，去年6月間趁被害人經營菸酒買賣亟需資金週轉之際，借款320萬元，卻收取高達120％重利，期間被害人繳付利息高達146萬元並償還本金90萬元，後因無力償還，葉嫌至被害人經營的菸酒專賣店砸店，造成被害人心生畏懼。

另第六分局於4月30日查獲林姓嫌犯及侯姓嫌犯共同經營地下錢莊，借被害人12萬元，計算10天為1期，收取1萬2千元利息，利率竟高達360％，延遲繳款，竟持鋁棒、西瓜刀恐嚇毆打，導致被害人多處受傷。

豐原分局於4月30日查獲藍姓嫌犯聚眾鬥毆並涉暴力討債案件，因藍嫌代他人購買手機，委託人並允諾按期支付購買價金，卻藉故拖延且拒付分期金，藍嫌遂夥同共犯4人分持棍棒砸車、毆人，造成被害人頭部受傷、自小客車車體毀損，警方經被害人報案後，逮捕藍姓嫌犯等共5人到案。

(中時 )