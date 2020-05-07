受到新冠肺炎疫情影響，國際航線客運量客人只剩1％。台灣虎航因應市場變化，另尋營收商機，除機艙的載貨空間，也研擬客艙載貨作業，本周獲交通部民用航空局許可，今日執飛首班客艙載貨航班。

長榮航空4月率先向民航局提出客艙載貨的申請，獲得民航局核准。民航局表示，客艙載貨的安全規定嚴格，國內業者採用不拆座椅的方式執行，貨物只能放在椅子上、椅子底下、腿部空間、置物櫃等地方，貨物不能高於椅背，也不能超出走道，客艙內溫度控制在18至20度之間，且至少要有1名管制人員注意貨品狀況。

台灣虎航今也執行首班客艙載貨，台灣虎航表示，作業程序均按照民航局發布的作業準則，並參考歐美航空技術規範完成風險評估制定，經數次實機驗證後獲得民航局核發許可，首班執飛運送的貨物，為一般民生物資等相關用品。

台灣虎航指出，現有11架A320機隊，申請方式採客艙純載貨不載客，同時隨機有3名管制人員跟飛，以確保貨物運送過程皆符合安全及保安的標準。

(中時 )