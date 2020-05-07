電子支付服務商PayPal周三盤後股價劇烈震盪，目前大漲8.52%，報139.24美元，稍早前一度下挫5.7%。該公司上季營收獲利不如市場預期，但看好即使防疫封鎖措施開始鬆綁，但保持社交距離的要求仍將帶動線上購物需求，本季電子支付業務將強勁復甦。

PayPal公布第一季營收年增11.8%，為46.2億美元，落後市場預期的47.4億美元。淨利為8400萬美元，年減87.4%；經調整後每股盈餘為66美分，落後市場預估的75美分。

但PayPal表示，新冠肺炎疫情為線上交易業務注入強心針，在截至3月底的季度，線上交易業務較去年同期成長18%，達到1910億美元。4月份新增客戶達到740萬人，創下歷史新高，當月電子交易業務額年增22%，為680億美元。5月1日的交易額更創下單日歷史新高。

執行長Daniel Schulman在法說會上表示，PayPal的產品與服務從未如此受到需要與歡迎。

(時報資訊)