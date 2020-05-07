全台首次遊覽車環島，證明國內旅遊相當安全。（民眾張眾奉提供／楊漢聲台東傳真）

新冠肺炎疫情衝擊觀光業，來自全台各地共25輛遊覽車，進行首次遊覽車環島「疫」起救經濟活動，6日上午由台南出發展開3天2夜的環島之行，環台之旅除了拜訪各觀光旅遊同業，也去探望教養院和孤兒院做公益，向世人證明台灣防疫成功，旅遊安全。

25輛遊覽車6日抵達台東縣，前往台東市海靖甕窯雞餐廳等合作夥伴，相互打氣加油，希望這次疫情能儘快度過，隨後入住台東縣成功鎮的「東海岸海景渡假飯店」，8日再由台東北上前往花蓮及宜蘭等地。

擁有10幾年遊覽車司機資歷的周進忠說，疫情重創觀光旅宿業，他們用行動來實際支持全台旅宿同業，入住消費支持合作夥伴，希望彼此打氣加油，咬牙撐過這波新冠肺炎疫情。

本身也是台灣遊覽車發展協會理事，周進忠無奈的說，每年2到6月，原是國內旅遊包車旺季，從春遊、里民自強活動、畢旅，一團接一團，但今年受到疫情影響幾乎全數取消，他自己4月原本預訂的20趟車也全都被取消，慘不忍睹。

周進忠強調，台灣防疫相當成功，但民眾受到疫情影響擔憂之下仍是不敢出門，此行除邀請大家一起拜訪飯店、餐廳等相關旅遊同業，互相問候、彼此加油打氣，也藉此呼籲國人要對台灣防疫有信心，國內旅遊是安全的。

(中時 )