農田水利會改制為公務機關，是農委會今年主打的政策之一，但反彈的聲浪卻越滾越大。前台南縣長蘇煥智昨在立法院痛批，將農田水利會改為公務機關，並非只是改制而已，「而是沒收」，政府未經水利會員公投就強行修法，相當「鴨霸」。

立法院經濟委員會昨就《農田水利法》修正草案舉行公聽會，邀請20多位正反方代表出席辯論。蘇煥智表示，農田水利會早在日治前就已是法人化的存在，是先於法律就存在的事實，質疑政府打算透過法律讓其消失的合理性。

立法委員謝衣鳳則指出，上周已針對修正草案進行逐條審查，發現其中有許多違憲內容，尤其未來改制後主管機關到底是農委會或水利署都無法釐清，內容是一團亂。

就連過去力挺總統蔡英文的大將，桃園農田水利會會長黃金春也挺不下去，他以民進黨黨員的身分質疑，農委會所提出草案，內容除概括承受資產外，有一半以上都不清不楚，「這種剝奪會員農民自治權的法案，根本沒想到所有會員農民的權益，政府修法就是走向獨裁集權。」

支持改制的宜蘭農田水利會會務委員胡燦堂則直言，「有錢的水利會都不想改制，但沒錢的都想改，宜蘭水利會很貧困，每年光清理水渠的垃圾就花好多錢，若再不改未來幾年恐要破產」；屏東農田水利會會長黃信芳也坦言，每年經費有7成仰賴政府補助，若再不改「明年就會破產」，呼籲政府重視水利會城鄉差距過大的問題。

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(中時電子報)