下周四前可能宣布蘇揆續任？知情者曝內閣總辭時間 10:282020/05/07 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆可能在下周四院會總辭(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳蔡英文總統將在下周四前宣布蘇揆續任，依慣例蘇揆要在行政院會率內閣總辭，知情人士表示，若非在下周四的院會總辭，就是舉行臨時院會，總辭一定會在520前完成。 蔡英文總統連任後，蘇揆在今年1月13日舉行臨時院會，宣布率內閣總辭，蘇揆當時已獲蔡總統慰留。520在即，蘇揆幕僚雖未證實總辭時機，但據了解，時間點要不是在下周四的行政院會，就是依前例，由蘇揆召集臨時院會總辭。 政院表示，特殊狀況原本就會召開臨時院會，總辭在520前一定會完成。 內閣總辭,蘇貞昌,行政院,下周四 (中時 ) #院會 #內閣總辭 #內閣 #520 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文回不去了 04:102020/05/03 時論廣場 第15任正副總統就職紀念郵票 520開賣 11:592020/05/04 生活 520新人事 蘇揆：不是由我現在說 13:242020/05/04 政治 聶永真操刀520就職視覺 採實景肖像親民風 16:002020/05/04 政治 蔡英文訪視饗賓餐飲感謝企業共體時艱 18:362020/05/04 政治 鋪陳520行情 龔明鑫：520前投資台灣可破兆元 14:222020/05/05 政治 1分鐘讀財經》疫情重創連環爆！股王大立光第2季恐不妙 08:242020/05/06 財經 520正面對決蔡英文？韓國瑜親自回應了 15:412020/05/06 政治 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 18:262020/05/06 財經 新聞透視》美軍動作大 520山雨欲來之勢？ 22:132020/05/06 政治 政治熱門新聞 震撼！全球抗疫民調 第1名曝光 網友驚呼.. - 政治 罷韓投票倒數 藍營這大咖卻消失了？ - 政治 1萬元紓困開跑！計算公式看這裡 符合條件就可申請 - 政治 愛情摩天輪還有內幕？李四川曝真相...網聽完怒了！ - 政治 高嘉瑜自爆 司法院祕書長深夜打8通電話「破口大罵」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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