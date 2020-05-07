外傳蔡英文總統將在下周四前宣布蘇揆續任，依慣例蘇揆要在行政院會率內閣總辭，知情人士表示，若非在下周四的院會總辭，就是舉行臨時院會，總辭一定會在520前完成。

蔡英文總統連任後，蘇揆在今年1月13日舉行臨時院會，宣布率內閣總辭，蘇揆當時已獲蔡總統慰留。520在即，蘇揆幕僚雖未證實總辭時機，但據了解，時間點要不是在下周四的行政院會，就是依前例，由蘇揆召集臨時院會總辭。

政院表示，特殊狀況原本就會召開臨時院會，總辭在520前一定會完成。

內閣總辭,蘇貞昌,行政院,下周四

(中時 )