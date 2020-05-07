中央擴大紓困方案改拿身分證即可申請，其餘交由政府查證，但衛福部系統不穩經常塞車，「三天查證五天發放」口號困難重重。新北市長侯友宜7日表示，這些艱苦人不能再等，民眾只帶身分證也要收，別讓民眾再跑來跑去，用最快速度審核，中央交下來不到位的，地方政府補位，也盼中央系統跟上。

新北市府7日上午舉行防疫會議，新莊區長朱思戎反映，中央發布新聞表示只要帶一張身分證就能申請紓困，但民眾填寫的資料中，家戶其他成員卻沒身分證字號，難以調查平均收入等資訊，到目前為止，中央都沒辦法給第一線公務人員明確答案。

板橋區長林耀長則指出，中央雖系統可以查存款資料，但公所至今尚未得到怎麼查的資訊，且農保、漁保也都查不到，很難只靠一張身分證就可以完成查證。

中和區長賴俊達則說，審查機制沒有一個標準，社福系統平常就會塞車，現在各縣市大量進入系統，一定會更緩慢，盼中央能提出配套。

侯友宜說，今天一定很多人只帶身分證就來要紓困，很多第一線夥伴可能會覺得做不到、很委屈，但只要想想這些人都是艱苦人，有人連表格都不會寫，更有可能是你的親友需要幫忙，用同理心看待這些人。

侯友宜也向中央喊話，盼中央系統可以盡速建構完整，才能達成三天審核五天發放目標，畢竟要來紓困的人，不可能等到六、七月，更呼籲公務人員別跟民眾爭吵。

(中時 )