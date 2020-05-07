你是 AirPods Pro 的使用者嗎？如果你最近曾經感覺耳機的降噪效果變差，或是出現劈哩啪啦類似靜電噪音的情況，快來看看蘋果公布的解決方法，看有沒有辦法讓 AirPodds Pro 的表現恢復如常。如果仍舊無法解決，再請聯絡蘋果客服了解是否符合更換資格。

蘋果針對 AirPods Pro 在 2019 年 11 月推出了 2B588 韌體版本，之後就陸續出現有些用戶抱怨他們的耳機出現雜聲，以及降噪效果變差的情形。對此，蘋果公布了兩篇用戶可自我檢查的支援文件，可以先照著做，看看能否順利解決。

若是出現 AirPods Pro 降噪效果變差，蘋果建議進行以下步驟：(1)將 AirPods Pro 連接到 iPhone、iPad、iPod touch 或是 Mac，並且將耳機韌體更新到最新的 2D15 版本。(2)戴上 AirPods Pro 並且確認主動降噪功能開啟。若是覺得降噪效果仍舊不如預期，蘋果建議可以試著清理下圖耳機上的網格位置，因為此處如果積聚了耳垢或是其他髒污，便會影響降噪效果。

蘋果建議若遇到 AirPods Pro 降噪效果變差的情況，韌體升級後，若降噪效果沒有恢復，可嘗試清理耳機網格位置。(摘自蘋果官網)

而若是 AirPods Pro 出現雜音或是類似靜電的劈哩啪啦聲音，則蘋果建議用戶按以下步驟檢檢查：(1)確認 AirPods Pro 配對的 iPhone、iPad、iPod touch、Mac 都已升級到最新版本；(2)確認在你的配對設備與 AirPods Pro 之間沒有受到無線設備的干擾或影響；(3)建議透過另外一個 App 來嘗試聆聽音樂，以確認是否雜音情況是因為特定 App 所導致。若是在經過上述自我檢查的步驟後，耳機有雜音的情況仍舊沒有解決，蘋果建議用戶可以聯絡蘋果客服，來獲得進一步的幫助。

蘋果 AirPods Pro 在台是在 2019 年 12 月 30 日才開放預購，換句話說在台灣直接購買 AirPods Pro 的使用者，產品仍舊都還在保固期(一年)中。建議如果碰到品質不良情況，且無法靠著自行透過上述建議步驟恢復的話，建議可以盡速聯絡蘋果客服以取得協助。

(科技)