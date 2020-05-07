新冠肺炎疫情重創經濟，政府於是推出一連串紓困方案，但卻多頭馬車、層層關卡，引起眾怒之後，行政院長蘇貞昌於是大氣宣布針對未加保的勞工約34萬人，以及農漁民加發補助金約140萬人，每戶可領1萬元，宣稱「簽名就能領」，於是許多民眾紛紛詢問區公所，但由於當時公文尚未抵達，區公所人員完全狀況外，民眾也不滿白跑一趟，此外，由於考慮未周全，也引起與論批評漏掉許多賣玉蘭花、流動攤販等無保工作者。

於是行政院緊急再將這一群人納入紓困範圍，但由於需要提出工作證明、各種家人存摺等，又被批評關卡過多，彷彿身家調查一般，隨後新北市長侯友宜霸氣喊出「有事我負責」，民眾只要簽切結書便可從寬認定，於是行政院也趕緊跟上腳步放寬條件。但問題又來了，今天就有媒體報導玉蘭花竟然花價攀升，原來是許多民眾紛紛去批玉蘭花來販賣，然後再拍照當作工作證明，打算前去搶1萬元的紓困金。

立委鄭麗文日前在電視節目《少康戰情室》上便批評「紓困方案完全沒有邏輯，根本就是補丁式的政策！」以前需要長達一周的沙盤推演之後，才推出的政策，現在的政府卻急就章，然後看哪邊出問題，再去想辦法解決，是一種「補破網」的概念，而且竟然沒有統一窗口，勞動部、經濟部分頭各自進行，民眾也要分頭詢問，簡直是擾民。

其實若是交由各地方縣市政府執行紓困方案，可能會更加順暢，起碼各地方社會局能夠較為精準的掌握中低收入戶的名單，才能真正幫助弱勢族群，前立委林郁方也點出問題所在，「因為中央不想讓地方縣市政府搶走風采，尤其很多縣市是國民黨執政！」中央原本想把紓困的光環加冕在自己身上，卻因為政策荒腔走板，現在反而傷害自己，這可能是蔡政府始料未及的。

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(中時電子報)