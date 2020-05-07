新冠肺炎疫情持續肆虐，不少民眾生計受衝擊，政府推出紓困方案，月初擴大適用對象，但因為倉促擴大，未對地方徹底說明，也讓許多民眾不了解，引發紛爭並加重地方承辦公務員負擔。今天立法院社會福利及衛生環境委員會特別為此邀請衛福部就「無勞保者之紓困方案、範圍及實施方式」進行專題報告，雖然衛福部次長蘇麗瓊為辦理紓困造時出現的問題致歉，但詢答中仍罕見地出現擔任委員會主席的民進黨立委劉建國，一再發言質疑衛福部的現象，甚至直接批評蘇麗瓊的答詢方式不妥。

在會議一開始蘇麗瓊簡短報告紓困方案後，原本就應該開始排定質詢立委的質詢，但劉建國卻罕見的接續簡短發言， 提醒政府不要把紓困搞成急難救助，不要造成不公平，設定許多莫名其妙條件後才放寬，然後從7800萬一再放寬，不曉得要追加到甚麼時候。也因此所以今天才會安排追加專案報告。

接著民進黨立委蘇巧慧質詢， 請問昨天一天有多少人申請急難紓困？蘇麗瓊回稱受理約10300件，有些人沒帶資料還要幫他們查核。蘇巧慧回稱，大家都想知道衛福部的標準，公所表示只有一張表格，根本不知道哪些要放寬。

蘇麗瓊表示她接受所有立委的批評，這次作業確實比較倉促，本來衛福部以為這是例行的社會救助模式，大家都很熟悉，這部分是衛福部的錯。蘇巧慧回稱當然很趕，行政院長蘇貞昌已經宣布擴大了，衛福部公文卻還沒有發下去給地方公所，搞到如今政府要發錢給民眾還被批評，好事變壞事。此外賣玉蘭花的人對於舉證也很頭痛，玉蘭花批發價上漲了，因為很多人都去買玉蘭花要拍照片。

蘇麗瓊表示，衛福部沒有要求拍照片，工作陳述可以簡單陳述。蘇巧慧說，所以衛福部資訊沒有發下去給地方，讓很多民眾以為帶著身分證加切結書就可以領 ，去公所才發現還要更多證明，而且有沒有告訴民眾如果不實要負法律責任。 蘇麗瓊表示衛福部有說明，但是媒體如何處理無法控制。蘇巧慧回嗆，那衛福部面對媒體時就要一講再講告訴大家。

接著在下一位立委質詢前，劉建國罕見的又開口發言，表示蘇麗瓊不要有這種想法，蘇麗瓊說衛福部不能控制媒體，但媒體也不能控制衛福部，衛福部的說法一直改變，蘇貞昌院長宣布擴大後，衛福部晚上11點多才發給公所公文，衛福部還以為公所都很清楚。蘇麗瓊在委員會這樣回答立委是不好的。

(中時 )