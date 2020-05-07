高雄巿議員黃文益日前質疑「高雄民間防疫聯盟」並非防疫專業，聯盟成員之一的醫師蘇偉碩7日公開反駁，並回應醫護人員是否要普篩，除了有國際醫學期刊為據，以冰島為例，也是愈多篩檢，愈能提早發現，穩定民心。

高雄榮總台南分院醫師蘇偉碩表示，聯盟的醫師有的是麻醉專科醫師，但在公共衛生領域的學養，不遜於同世代的行政院副院長陳其邁，有的是精神科專科醫師，但曾受立法院民進黨團邀請，演講美牛瘦肉精的健康風險。

他反駁黃文益日前質疑的防疫專業背景，強調聯盟的醫師並非醫學與公衛的文盲。另也回應，醫護人員是否應該篩檢，在國際間已有醫學論文指出，醫院應提供必要的檢驗，除了保護醫護本人，也保護病人與醫護家人。

蘇偉碩以人口僅36萬的冰島為例，即是以普篩防疫成功的國家，檢驗超過5萬人，檢出1800位確診，因此愈多篩檢，愈能提早發現無症狀的感染者，反觀高雄的日檢量不足500人，黃文益應一同向中央爭取高雄日檢量提升1000人。

他也提到，有人認為他們主張的兵推、篩檢是為使高雄的醫療崩潰，其實純屬危言聳聽，因為中央流行疫情指揮中心曾指出，目前疫情盛行率的極大值是萬分之18，以高雄日檢500人，最多只會檢出1人確診，怎麼會醫療崩潰。

高雄民間防疫聯盟,蘇偉碩,黃文益

(中時 )