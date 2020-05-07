中時電子報立院直播。

行政院長蘇貞昌日前宣布擴大急難紓困方案，對有工作但無軍公教、勞保加保者，排富加發補助金每戶1萬元，但6日開放申請，除地方公所霧煞煞，更因申請手續繁雜引發民怨。民進黨立委、也是行政院長蘇貞昌之女蘇巧慧今在立院質詢痛罵衛福部。

1萬元之亂引民怨，包括蘇巧慧等多位立委今在立院「環境衛生委員會」質詢衛福部次長蘇麗瓊，都紛表不滿。蘇巧慧表示，很多勞工因為疫情難以維持生計，「政府紓困是為補助勞工生活必需，送錢還被嫌，原因就出在申請的程序和條件不夠清楚！」。

她指出，衛福部4日告知院長蘇貞昌，蘇貞昌開完記者會。但衛福部公文早上根本還沒送件，直到當天深夜才把公文送出。且紙本公文行文到地方一般都要幾天。再讓處理民眾申請案的第一線承辦人員搞懂也要時間。這次紓困亂象，整個明顯是趕鴨子上架。

對於蘇巧慧高聲痛批，蘇麗瓊解釋，「因為這次作業程序相當急促，對於委員和民眾的所有批評、指責，衛福部都虛心接受，這的確是我們的錯誤」。因蘇巧慧也是蘇揆之女，她的質詢也引起側目。

(中時電子報)