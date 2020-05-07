jpp-KY經寶精密(5284)4月自結合併營業收入淨額為新台幣1.2億元，月增5.55%，年增約7.43%；前4月營收達4.58億元，年減1.72%。

jpp指出，新冠肺炎疫情改變了人類原有的生活習慣，全球居家辦公、防疫輪調、異地備援成為顯學，造就遠端視訊及雲端伺服器需求大幅增加，經寶精密原本就有生產商用伺服器，前兩年更是因應中美貿易戰接獲美國主要電商客戶的轉單，歷經一年多的準備與調整，終於在今年開花結果，其他產品線雖然遭逢歐美疫情嚴重擴大的不利因素而下滑，但是伺服器的暢旺卻適時地彌補營運上的缺口，在全球製造業一片慘澹的市況中，經寶的業績逆勢穩定持平。

jpp經營策略及產品分散的特性，疫情擴散使得旅遊及航空業者損失慘重，國際旅遊的旅客大幅萎縮影響到航太製造端的新訂單銳減甚至砍單，民航兩大製造商波音與空巴面臨前所未有的挑戰，原有訂單往後遞延拉貨，免不了連帶影響到經寶航太產品的業績，不過這段全球航太的空窗期卻也是經寶絕佳的機會，除了公司正在培養新的Nadcap航太熱處理製程需要認證的時間，公司的經營策略原本就是以航太的高技術門檻來生產非航太的產品，今年又順利切入美國伺服器客戶的供應鏈，陸續洽談的伺服器新客戶也可望在下半年彌補其他產品線的缺口。

(時報資訊)