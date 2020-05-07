中磊(5388)公佈2020年第一季營運成果，受到疫情影響，中磊第一季單季每股獲利0.35元，創下近43個季度以來新低，中磊認為，目前營運仍穩健，對於5G商機依舊樂觀期待。

中磊第一季合併營收為68.02億元，年成長率5%，第一季合併毛利為9.75億元，毛利率為14.3%，合併營業利益為1.08億元，單季稅前淨利及歸屬母公司稅後淨利，分別為1.04億元及0.87億元，以加權平均股數約2.49億股計算，第一季合併稅後每股盈餘為0.35元，為2009年第二季以來新低。

中磊表示，全球經濟活動受疫情影響，居家辦公、遠距教學、遠端監控等已蔚為趨勢，電信頻寬升級需求熱絡，雖受疫情影響第一季部分產能，然整體營運仍有穩健的表現，部分未滿足訂單將遞延出貨。

展望5G行動新紀元來臨，中磊對整體景氣表達樂觀的態度，預期頻寬升級需求將帶動光纖接取設備、Cable DOCSIS 3.x產品、商用網通設備及智慧物聯網設備等市場增溫。同時，中磊持續全球化布局，迅速建構多元生產據點，集團產能串聯蘇州、台灣、菲律賓等地，以彈性製造配置滿足客戶出貨需求，進一步擴大電信市佔率；此外，中磊積極拓展營運版圖，深耕拉丁美洲、印度及東南亞等市場多年，將陸續開花結果，整體營運成長可期。

(時報資訊)