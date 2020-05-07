《港股》恆指近開平 航空股普跌 10:342020/05/07 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股道瓊指數與標普500指數收黑，以及投資人觀望中國4月服務業數據，周三香港恆生指數開盤微跌0.07%，為24120.81點。國企股(H股)開漲0.16%，為9792.26點。 海底撈折價配售4700萬股，股價開跌3.7%。中芯國際獲美銀證券與瑞信調升目標價，目前漲逾4%。新冠肺炎疫情重創航空業，航空股普遍走跌，南航、東航、國航跌幅均超過2%。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 巴菲特認栽 出清航空股 04:102020/05/04 財經要聞 《港股》美中緊張升高 恆指開盤重挫逾3％ 10:342020/05/04 財經 《港股》美中緊張升高 恆指暴跌逾4％ 17:222020/05/04 財經 美股隨油價反彈收高！航空股狂瀉、科技股增強 08:512020/05/05 財經 《美股掃瞄》大型科網股撐腰 美股開低收高 08:522020/05/05 財經 《港股》美股收高 恆指開漲0.6％ 10:002020/05/05 財經 巴菲特出清航空股 「中國股神」踩雷喊4字 11:362020/05/05 財經 《港股》恆指量縮收漲1.08％ 成交值創除夕來新低 16:482020/05/05 財經 《港股》恆指開平走高 一度收復24000點 10:172020/05/06 財經 《港股》陸股意外強勁 恆指收漲1.13％ 17:222020/05/06 財經 財經熱門新聞 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 即時 血淚！散戶遭軋空慘虧 專家曝警訊救人 - 財經 決戰死敵 台積電5奈米遭搶單？真相竟是… - 財經 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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