隔夜美股道瓊指數與標普500指數收黑，以及投資人觀望中國4月服務業數據，周三香港恆生指數開盤微跌0.07%，為24120.81點。國企股(H股)開漲0.16%，為9792.26點。

海底撈折價配售4700萬股，股價開跌3.7%。中芯國際獲美銀證券與瑞信調升目標價，目前漲逾4%。新冠肺炎疫情重創航空業，航空股普遍走跌，南航、東航、國航跌幅均超過2%。

(時報資訊)

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