Mini LED背光應用在平板電腦與桌上型顯示器等產品成為新趨勢，預計帶動LED供應鏈需求成長，LED晶片的晶電(2448)、隆達(3698)及封裝的億光(2393)、宏齊(6168)等均可受惠。

根據TrendForce LED研究(LEDinside)最新「2020 Mini LED次世代顯示技術與供應鏈剖析」，隨著蘋果推動Mini LED背光技術的進展，預計將Mini LED背光應用在平板電腦與桌上型顯示器等產品，以提升現有產品的性能，預估2025年整體Mini LED背光在IT產品應用的滲透率將達到18%。

TrendForce分析師陳恕勛表示，LED廠商紛紛擴大資本支出，以台灣市場來看，預估至今年年底，台灣的Mini LED晶片月產能至少達到100億顆以上。

從台灣的Mini LED供應鏈觀察，大致可分為LED光源、設備與製程，以及零組件三段。LED光源部分，LED晶片供應商包括晶電、隆達、光鋐(4956)等。部分LED封裝廠商也有意利用既有的固晶打件產線，或是提供Mini LED封裝來切入Mini LED背光市場，例如億光、宏齊與榮創(3437)等。

TrendForce指出，目前受到新冠肺炎疫情影響，終端產品後續市況不確定性高，因此品牌廠商仍希望透過加大研發投資，期望藉由提升產品規格刺激買氣，也帶動Mini LED中上游的供應鏈廠商持續升級現有技術並追求突破，以承接品牌廠研發新產品的需求。

(時報資訊)