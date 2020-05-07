松果購物(6740)公布4月交易額(GMV)2.08億元，單月營收為0.37億元，年增達71.44％，為歷年同月最高，為第2季開出好彩頭。

該公司4月推出3C家電促銷活動專區，並搶先開跑母親節檔期，促銷活動搭配破盤狂殺優惠，母親節禮品需求紛紛湧現，助推進美妝、食品類及3C類消費力道；此外松果購物更攜手亞洲保健知名品牌攻按摩與保健商機，也拉抬健康﹑按摩家電銷量有感提升。累計前4月營收1.42億元，年成長89％。

松果購物總經理吳佩雯表示，許多行業在這波疫情大流行下受到經濟上的嚴重衝擊，4月開始松果購物推出「中小企業單店百萬補助計畫」，協助店家能夠在疫情下維持開發與調整商品的腳步，截至目前為止，已有超過1,500家業者參與。5月將持續推動「中小企業單店百萬補助計畫」，同時更響應經濟部「零售業上架電商服務推動計畫」，全力協助實體零售店家跨足線上零售通路，讓受惠的企業最大化。

5月母親節將至，可望持續推升美妝、按摩家電、3C智能家電商品消費力道，對整體交易動能帶來正向發展。同時松果購物開站即將滿4周年，預計將集結逾百店家提供居家生活、3C家電、戶外休閒、美容保養商品，祭出狂歡血拚優惠吸客。

(時報資訊)