永崴投控(3712)轉投資星崴旗下的彰苑風力發電以及北苑風力發電等2家公司，在彰化縣芳苑鄉架起塔架高度100米、葉片長度51米Vestas V105風機，每座風機裝置容量為3.6 MW；是台灣目前高度最高且裝置容量最大的陸域風機。永崴旗下崴強昨天董事會也通過預計認購世豐電力股份有限公司增資案，預計投資金額新台幣10.68億元，預於今年6月進行投資。永崴投控積極打造新能源事業，5年後新能源營收占比拉高至3成！

永崴投控是勁永、崴強、光燿和世豐電力的合體，目前電力相關（風力，水力及太陽能）的營收占比約1成，公司規畫未來5年將新能源電力總營收占比能拉高到3成左右。電力的營收中，風力和太陽能發電主要來自勁永旗下的星崴／富威，而水力發電則屬於世豐電力。風力發電在今年第3季就會開始運轉，而水力發電貢獻營收則要到4年之後。

世豐電力今年將辦理現增1.35億股，每股12元；崴強投資10.68億元，預計占現增比達66%左右。

永崴投控表示，彰苑風力發電、北苑風力發電（屬富崴旗下）分別裝置4座風機，發電廠總裝置容量各為14.4MW；估計兩座發電廠每年合計可發電6,835萬度綠電，每年可達到38,780噸減碳量，相當於99座大安森林公園。配合政策「潔淨能源」、「節能減碳」。

永崴投控為正崴(2392)集團旗下一員，近年來積極投入「光、風、水、氣、大平台」的發展，打造零排放的再生能源發電廠及提供減少排放汙染的潔淨能源。

從2014年起，永崴投控轉投資星崴即投入太陽「光」電發電系統的建置，目前已有28座光電發電廠；北至新北、南至屏東、西至金門、東至花蓮。於全力投入彰苑、北苑兩座陸域「風」力發電廠外，也陸續在全台各地規劃超過50座陸域風力及離岸風力。

永崴投控旗下世豐電力股份有限公司，目前正在花蓮籌建「水」力發電廠，同時亦持續在全台各地尋求適宜的地點規劃興建小水力電廠。

星崴公司旗下欣鑫天然氣股份有限公司已於108年取得液化天然「氣」(LNG) 進口許可，將為改善空氣汙染提供更潔淨的替代性燃料。因應綠電買賣自由化，另一家富威電力股份有限公司，也在108年12月3日取得再生能源售電業執照，除了提供綠電交易服務外，更結合節能服務 (ESCO)、儲能系統等電力服務，藉由電子商務串聯成全方位能源服務的「大平台」。

(時報資訊)