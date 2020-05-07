教育部為發展原住民族終身教育學習，籌畫建置「台灣原住民族事典」工具書，委請政大名譽教授林修澈主持計畫，先行建置網路版本，目前開放〈人物〉、〈學校〉、〈教會〉等類別作為首批測試詞條，民眾可上網使用。

教育部於2008年公布「台灣原住民族歷史語言文化大辭典（網路版）」，至今瀏覽數高達128萬人次。考量台灣原住民族事務及相關學術研究已產生相當大變化，「事典」以「大辭典」為基礎重新建置編輯，進行全盤式詞條調整後，再委請專家學者、族人進行撰寫。

「事典」詞條內容要求反映近10年來學術成果，並納入學術上的匿名審查制度，嚴格管控詞條品質，透過圖像搭配說明，有助於讀者更易理解詞條資訊，以及承襲「大辭典」詞條名稱兼採漢語與族語，並擴大增建閩語、客語、英語、日語六語查詢檢索功能，因此，「事典」的定位上，不僅是便利工具書，更是原住民族知識的學術參考書。

教育部表示， 此次開放測試，先選〈人物〉、〈學校〉、〈教會〉等類別作為首批開放詞條。以平埔族頭目詞條為例，是透過地契、古文書等多種原始文獻考證，除文字記述外，同時附上戳記或相關文獻的書影。又如當代人物詞條，委請詞條人物本人進行撰寫並提供照片，以簡明扼要的方式呈現出人生不同階段的變化。

至於原住民重點學校詞條，編輯整理日本時期的學校調查和統計資料，並參酌方志、校史等文獻，勾勒出校址、校名變遷過程與歷任校長姓名，再請該校人員審閱並提供照片，使學校的沿革與特色皆歷歷在目。

教育部藉由開放「事典」網站測試，讓各界理解「事典」對於建構原住民族知識的堅持與企圖，未來持續厚實內容，視編輯實際情形規畫出版，也會同中央部會及相關學術研究機構，致力推動原住民族終身學習，落實原住民族教育政策。

(中時 )