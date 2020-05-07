宜蘭河發現男性浮屍 警消打撈上岸 10:502020/05/07 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭市慶和橋下發現一具男性浮屍，消防局獲報後前往現場打撈。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣消防局今天（7日）接獲民眾報案，指宜蘭市慶和橋下、宜蘭河面上，發現1名男性趴在水面上，消防局獲報後出動人車前往現場救援，但該名男子已經死亡，警方已前往了解並清查該名男子身分。 消防局表示，上午9時24分接獲報案，9時38分人車艇抵達現場後準備打撈，9時53分打撈上岸。 (中時 ) #消防局 #報案 #現場 #男子 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 室內全木材作隔間單一出口 消防局解析賴宅火警致命原因 21:062020/05/03 社會 名醫世家大火5死 消防局解析致命原因！全木作助燃 一發不可收拾 04:102020/05/04 社會新聞 雞農身中多刀 命喪大甲溪畔 04:102020/05/04 地方新聞 新北消防施政策略報告 建構三安城市 13:342020/05/04 社會 北市消防車5年發生72事故 沒執勤照釀禍 15:422020/05/04 社會 新北市消防局稽查商旅 落實場所消防安全 18:362020/05/04 社會 中市消防衣清潔設備美規建置 18:272020/05/04 社會 透天厝強制安裝住警器早入法 但無罰則及強制力 19:352020/05/04 社會 新北消防策略 建構三安城市 04:102020/05/05 地方新聞 京華城百貨拆除工程引火警 警消灌救無人受傷 18:492020/05/05 社會 社會熱門新聞 高雄男申請紓困補助遭拒 氣憤當場刺頸 - 社會 美魔女理髮師勾男客「店內直接來」 夫兒媳4人看LIVE春宮秀 - 社會 美式連鎖速食公開配方！網哀號：也太難 - 社會 李婉鈺夜亂張碩文涉掌摑警員 妨礙公務與強制罪有罪定讞 - 社會 無加保工作者發1萬元 80歲阿公、廟公全都來 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。