宜蘭縣消防局今天（7日）接獲民眾報案，指宜蘭市慶和橋下、宜蘭河面上，發現1名男性趴在水面上，消防局獲報後出動人車前往現場救援，但該名男子已經死亡，警方已前往了解並清查該名男子身分。

消防局表示，上午9時24分接獲報案，9時38分人車艇抵達現場後準備打撈，9時53分打撈上岸。

(中時 )