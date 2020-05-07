逃不過疫情！國泰航空傳結構調整縮編 10:442020/05/07 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎影響，國泰航空正在考慮進行結構調整，縮編人員職位、航線等。 南華早報引述國泰航空管理層給予飛行員的信稱，公司正研究如何在新冠病毒大流行之後縮減業務規模，包括減少職位，縮減航線和執飛的飛機。 有知情人士表示，國泰航空即將推出新的減薪計劃，建議再延長約4周的無薪假。而國泰航空早前表示，5月將繼續削減客運網路運力至3％，擬於6月21至30日營運更多日客運航班，這將會增加6月的客運網路運力至約5％。 (工商 ) #國泰航空 #客運 #縮編 #職位 #航線 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化16路公車直達台中朝馬 中巴不夠改大巴 將增烏日高鐵站 11:562020/05/03 生活 彰化16路公車 擬增烏日高鐵站 04:102020/05/04 地方新聞 端午連假離島機票 11日9時開賣 11:262020/05/05 生活 端午連假離島機位 訂位11日開跑 14:322020/05/05 生活 客運航空燃油附加費 本月10日起歸零 20:382020/05/06 財經 《興櫃股》台灣虎航客艙載貨航班 首執飛 10:172020/05/07 財經 財經熱門新聞 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 決戰死敵 台積電5奈米遭搶單？真相竟是… - 財經 飯店業熄燈潮 專家警告：全台飯店至少倒一半 - 財經 疫情趨緩 陳時中宣布3大鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。