受到新冠肺炎影響，國泰航空正在考慮進行結構調整，縮編人員職位、航線等。

南華早報引述國泰航空管理層給予飛行員的信稱，公司正研究如何在新冠病毒大流行之後縮減業務規模，包括減少職位，縮減航線和執飛的飛機。

有知情人士表示，國泰航空即將推出新的減薪計劃，建議再延長約4周的無薪假。而國泰航空早前表示，5月將繼續削減客運網路運力至3％，擬於6月21至30日營運更多日客運航班，這將會增加6月的客運網路運力至約5％。

(工商 )