中華職棒8日將成為全世界首場開放觀眾入場賽事，其中一場比賽在新莊棒球場開打，新北市長侯友宜說，中職雖有提出防疫措施，但是地方有責任督導，包括買票、餐飲等動線規畫有沒有落實防疫是他最關心，開打前一定要全盤掌握。

新北市教育局長張明文7日新北防疫會議中指出，明晚6時30分在新莊棒球場的富邦悍將比賽，目前中央同意開放1000名觀眾入場。

張明文說，新莊棒球場位置有1萬2000個，中職提出4大防疫措施，包括實名制、全程戴口罩量體溫，另外內野全梅花座，觀眾固定位置減少走動，另外也加強消毒等等。

侯友宜說，雖然一千人以上的活動還沒全面開放，既然中央特許中職開放觀眾入場，地方的責任就是要把防疫做到位。

侯友宜說，防疫不是只有社交距離，更不只是清潔消毒，包括飲食攤位、動線規畫、廁所等小細項都要做到位，下午已指派副祕書長劉和然到現場勘查，看有那些缺漏盡速補齊，這樣明天開放才有意義。

(中時 )