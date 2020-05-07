申請急難紓困金湧人潮 中和區增開3處因應 11:552020/05/07 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 公所人員也於入口處詢問民眾狀況，不少未符資格的民眾被請回。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中和區公所7日上午未見排隊人龍，申辦秩序良好，民眾透過防疫隔板和公所人員溝通。（黃世麒攝） 中和區公所7日上午未見排隊人龍，申辦秩序良好，民眾透過防疫隔板和公所人員溝通。（黃世麒攝） 中和區副區長周慶珍（右）拿著大聲公親自宣導說明。（黃世麒攝） 中和區公所在中庭設臨時申辦櫃檯因應申請人潮。（黃世麒攝） 中和區公所增派人力協助民眾申辦。（黃世麒攝） 因應新冠肺炎疫情，政府從6日起受理急難紓困金申請，符合4項條件的民眾可請領1至3萬元。 新北市中和區為分散人潮，除區公所外，另開設3處活動中心與集會所受理收件，讓原本緊繃的人力更捉襟見肘，除各單位派員協助外，就連副區長周慶珍7日也拿著大聲公親自宣導說明。 (中時 ) #人潮 #中和區 #急難 #紓困 #中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困專線被打爆 增接聽人力 04:102020/05/03 財經焦點 為何發漁民3萬、農民只發1萬 陳吉仲這樣講 17:282020/05/04 生活 自營作業者補助申請破百萬件 勞保局估明天共核發93萬件 18:112020/05/04 生活 詢問1萬元紓困補助 公所、農漁會電話被打爆 22:282020/05/04 生活 紓困大撒幣？全家動員領1萬 蘇貞昌臉書被灌爆 08:242020/05/05 政治 1萬元紓困開跑！計算公式看這裡 符合條件就可申請 07:282020/05/06 政治 僧侶排隊申請1萬元紓困 嘆：香油錢短缺…逼不得已 13:412020/05/06 政治 1萬元紓困…這資料藏漏洞 有人檢舉才會查 08:562020/05/07 政治 急轉彎！花蓮市暫停辦理紓困不到2小時 宣布重啟受理 09:432020/05/07 政治 1萬紓困簡化！申請只要帶身分證 6月底前不限人數 10:502020/05/07 政治 生活熱門新聞 為何防疫優秀紓困卻一團亂 網一針見血：問題都在他身上 - 生活 梅雨鋒面母親節到！全台降溫雨3天 吳德榮：慎防劇烈天氣 - 生活 9億樂透一人獨得 宅神洩劇本網驚：太準了 - 生活 防不勝防？好市多鞋區遍地空盒 內行揭真相 - 生活 明鋒面掠過 氣象專家曝這天起全台迎大雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。