中和區公所7日上午未見排隊人龍，申辦秩序良好，民眾透過防疫隔板和公所人員溝通。（黃世麒攝）

中和區公所7日上午未見排隊人龍，申辦秩序良好，民眾透過防疫隔板和公所人員溝通。（黃世麒攝）

中和區副區長周慶珍（右）拿著大聲公親自宣導說明。（黃世麒攝）

中和區公所在中庭設臨時申辦櫃檯因應申請人潮。（黃世麒攝）

中和區公所增派人力協助民眾申辦。（黃世麒攝）

因應新冠肺炎疫情，政府從6日起受理急難紓困金申請，符合4項條件的民眾可請領1至3萬元。

新北市中和區為分散人潮，除區公所外，另開設3處活動中心與集會所受理收件，讓原本緊繃的人力更捉襟見肘，除各單位派員協助外，就連副區長周慶珍7日也拿著大聲公親自宣導說明。

(中時 )