前新北市議員李婉鈺，2017年凌晨到前立委張碩文住處猛按門鈴、與鄰居起衝突，還拉扯在場員警密錄器及掌摑警員。台北地院認為她公然挑戰警察執法公權力，對國家法治造成相當程度的震撼及破壞，妨害公務、強制未遂兩罪判刑4月、拘役20日，李婉鈺與檢方都不服上訴，高等法院上午駁回上訴定讞。

判決指出，李婉鈺因誤認友人張碩文服藥過量住院，她在2017年11月29日凌晨零時30分，前往北市大安區忠孝東路三段張的住處關切，為確認張的安危，接續以徒手拍打張住處鐵製大門、長按門鈴之強暴方式，欲迫使屋內之人開門並交代張的行蹤。

前新北市議員李婉鈺（右）因在立委張碩文家門外與鄰居發生肢體衝突，並對員警掌摑遭判刑確定。（中時資料庫)

當時張碩文老婆在屋內但不願開門，李的行為引起同樓層住戶前來關切並出言制止，雙方因而發生口角、肢體衝突，轄區林姓、王姓警員據報到現場處理，李先動手拉扯林姓警員身上配戴之密錄器，又掌摑王姓警員嘴唇成傷。

另外，李與聞聲制止的沈姓女鄰長起口角，轄區員警林泰安、王重羲到場，李掌摑沈女遭警制止，尾隨沈女下樓，雙方又生肢體衝突，王員上前勸阻，李拉扯王配戴的密錄器，干擾保存證據，又掌摑王臉部，觸犯妨害公務與強制未遂罪。

(中時電子報)