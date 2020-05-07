行政院長蘇貞昌4日宣布針對弱勢無保者及農漁民，在排富情況下擴大發放1萬元現金紓困，當日就有不少民眾湧入區公所，場面混亂，隔日政院致歉，6日紓困申請正式開跑，不過因舉證資料太過繁雜引發民怨，下午政院宣布辦理從簡，只要攜帶身分證、切結書就可辦理，且申請至6月底才截止，無名額限制。

4日政務委員龔明鑫表示，無保者排富發放1萬元部分，即日起就可申領。消息一出，許多民眾立即趕往區公所辦理，但公所人員疑因還未收到公文，資訊混亂，甚至公告暫停申請，現場民眾一肚子火，雙方發生爭吵。隔日行政院緊急滅火致歉，坦言沒有明確說明，6日才開放申請。

1萬元紓困申請簡化，民眾僅需帶身分證，並簽切結書，其他舉證資料若無法提供，可由政府代為查察。（圖／摘自行政院記者會直播）

昨日紓困申請正式開跑，各地陸續傳出「災情」，因舉證資料過於煩雜，甚至有民眾當場放棄，決定不領1萬元補助。下午行政院記者會中，龔明鑫表示已放寬標準，若民眾無法提供證明或文件，簽署切結書證實資料屬實，並同意主管機關查調相關資料後即可受理認定，申請至6月底截止，沒有名額限制，不用急在一時申請。

龔明鑫提醒，申請者務必攜帶身分證，其他如存摺、工作影響證明等文件，若無法出示可簽具切結書替代，而具保身分及是否領取其他政府紓困補助證明等，則由政府幫忙查詢。若文件均備齊，核發紓困金的速度會較快，若須政府協助查詢，可能要5～7日。

(中時電子報)