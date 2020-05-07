蔡嘉茵（中）個人風格鮮明，能嘗試進軍海外市場。（彥恩國際）

以銀幕處女作《大餓》榮獲台北電影節最佳新演員的蔡嘉茵，近日宣布喜訊，正式入主彥恩國際經紀公司，成為前任台北電影節最佳新演員瑞瑪席丹（Rima）的同門師妹。Rima3年前憑《強尼．凱克》先後奪下台北電影節和金馬獎最佳新演員，《大餓》首映時她也特地獻上金馬造型蛋糕為蔡嘉茵集氣。

有了獎項的加持，工作量逐漸增加，蔡嘉茵發現沒辦法獨自處理所有的工作，甚至會影響到表演，「專業的事還是交給專業的人去做。」開始有了找經紀公司的念頭，另一方面也覺得光靠自己可能較難有突破，希望可以和理念相符的夥伴一起努力開拓事業。

在《大餓》首映會上看到Rima過得很自在，對她的經紀公司有了好感和好奇，「金馬獎後的慶功宴，跟公司老闆聊了天，覺得這個大叔對工作蠻有熱情的，面對他也不會很有壓力。」談到對未來的期望，蔡嘉茵笑說 ：「希望嘗試各種不同的工作，主持、唱歌、時尚什麼的都想要多試試，如果可以到海外看看的話很棒，當然目前英文沒那麼好，還在努力中，以及想嘗試不同的戲劇類型和角色，喜劇、武打、反派或是實驗性比較高的作品之類的，但近期1、2年內還是希望可以先在台灣好好紮根，好好磨練自己。」

彥恩國際經紀旗下藝人跨足電視、電影、音樂、運動等多元類型。Rima瑞瑪席丹在大銀幕之後跨足音樂，去年發行首張創作專輯《你知不知道》並開了首場同名演場會；登山家詹喬愉去年成為台灣第二位登頂聖母峰的女性，甫出版第一本自傳式遊記《攀向沒有頂點的山：三條魚的追尋》；集編劇、導演與演員於一身的日籍藝人蔭山征彥，藉由《日據時代的十種生存法則》入圍金鐘獎最佳男配角；影視新星潘綱大擔綱HBO電視影集《影匿人生》第一篇〈蓮〉男主角，與金馬影后楊雁雁共同刻劃單親媽媽與自閉兒的生活等。

問蔡嘉茵最想和哪位藝人合作，蔡嘉茵大笑：「登山！」笑說自己真的很喜歡學一些特別的技能，例如野外求生之類的，最近想跨出第一步，先去露營，「但登真的山之後再說。」

(中時 )