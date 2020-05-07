「要我餓死就對了！」低收入戶、失業的王姓男子5日上午到三民區公所申請紓困補助時，因為條件不符遭拒絕。王男失望難過之餘，朝承辦人員咆哮，見員警到場竟憤而持原子筆朝自己左頸部猛刺，當場遭員警壓制、帶回管束。

公所人員表示，當時對王男解釋，補助是針對有工作、卻受疫情影響而失業的民眾，若真讓王男申請過關，恐又會影響其低收入戶的資格。

「不是說可以申請1到3萬元嗎！」王男眼見申請被拒，不斷對承辦人員咆哮，還呆坐在現場霸佔位置不走。員警獲報到場處理安撫，先是詢問王男要申請什麼，並耐心解釋需符合的相關條件。沒想到，王男突然拿起上衣口袋的原子筆刺向自己的左頸部，嚇得一旁的女員警立刻抓住他的手腕大喊「你現在是在幹什麼！放下！」

「手伸出來！」王男被員警壓制在地不斷呻吟，但突如其來的動作嚇壞現場所有人，所幸員警動作迅速，及時搶下王男手中的原子筆。一旁民眾見狀，還不忍心說「都幾歲的人了還壓制他」。

員警表示，王男被帶回勸說後情緒才漸漸恢復穩定。員警表示，王男經濟狀況確實不佳，過去數度到派出所求助，員警也多次給予物資，或是協助他申請多種補助。針對此次自殘事件，員警也依規定通報輕生案例。

(中時 )