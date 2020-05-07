好懷念童年的無憂無慮呀～

在台灣電視圈一百多個頻道大海中，兒童頻道可說是萬年不敗，有小朋友的地方就有收看，除了有卡通人物吸引小小孩的注意，活潑生動的幼幼台哥哥姐姐們，搭配好記的水果或動物名稱，更是成為了大家童年的集體記憶，而現在我們都長大了，當年的哥哥姐姐又過得怎麼樣呢？

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理了前15名討論聲量最高的哥哥姐姐們，一起來回憶吧！

NO.15蘋果姐姐

說到第一代的幼幼台主持人，蘋果姐姐可說是元老級人物，一雙漂亮大眼是她的招牌，擔任過空服員以及汽車業公關的她，氣質絕佳又親切的形象，是當年很多小朋友心中的女神偶像，今年44歲的她已經成為了幸福媽咪，離開兒童台後，目前低調在廣州定居發展親子酒店事業。

NO.11 黑皮哥哥

本名張善為的黑皮哥哥，因演出《麻辣鮮師》後廣為人知，加上客家人的身份，曾常出現在客家電視台，但在2013年黑皮哥哥傳出因為胸椎腰椎瘀血，壓迫到脊椎神經後淡出演藝圈。

儘管淡出6年，他的陽光形象仍深植人心，第54屆金鐘獎《我是電視人》表演橋段時，也有他的畫面寫著「專業演員14年張善為，現因病息影」，引起許多觀眾回憶，希望他早日康復。

NO.8水蜜桃姐姐

人如其名的水蜜桃姐姐，擁有甜美嗓音跟外型，不僅是小朋友中的女神，也是許多大人心中不敗的甜美偶像，一身夢幻粉紅色，在洗腦兒童歌曲《515ㄚㄚ》中唱唱跳跳的模樣，相信很多人都有印象，後改名「小蜜桃姐姐」，不過近期引起大家討論的，主要是嫁10億台幣身價的大陸富商後，因丈夫經商失敗欠債，引起一陣話題。

NO.7葡萄姐姐

後來以米可白為藝名在演藝圈走跳，因為曾在綜藝節目《康熙來了》中被調侃有「鬍子」，讓她除了葡萄姐姐外，又多了黝黑活潑的形象，因為被開玩笑也總是樂觀笑笑的樣子，加上家中經營彰化鹿港鎮凰珍餅鋪，有著刻苦耐勞的正面形象，加上近期常出現在外景綜藝節目，並客串八點檔，討論度一直都在。

NO.6 布丁姐姐

原名陳櫻文的布丁姐姐，在淡出兒童電視台後，以本名在綜藝圈擔任通告藝人，也曾經擔任過外景節目《世界那麼大》主持人。

因育有兩名可愛的兒子，時常在節目上分享家庭生活，跟婆媳間相處的生活故事等，引起婆媽界的不少認同，2019年底又誕下第三胎男寶，再替演藝圈添喜訊。

NO.5香蕉哥哥

同樣跟蘋果姐姐為元老級的香蕉哥哥，現年已經45的他還在兒童台唱唱跳跳，出道20年外表卻仍然維持童顏，曾引起網友討論香蕉哥哥「還能再戰幾年」、「怎麼都不老」等話題，不過除了年齡，另一引起更大聲量討論的就是2018年，香蕉哥哥跟草莓姐姐結婚，「香草CP」隔年升格當爸的幸福消息。

NO.4 西瓜哥哥

說到西瓜哥哥，在少女心中可說是當年心目中的白馬王子，帥氣外表搭上電眼，後來多以藝名「李岳」在演藝圈發展，除了參與《娛樂百分百》狼人殺外，還有出演偶像劇《我的秘密花園》，還有廣受青少年歡迎的《萌學園》系列角色，當年看著西瓜哥哥的小女孩，長大後仍然看著西瓜哥哥演戲，童年跟青春都有他的身影。

NO.3 果凍姐姐

果凍姐姐從幼幼台畢業後，以楊晨熙的本名轉型發展，不僅在戲劇中有演出，較廣為人知的還是楊晨熙在《娛樂百分百》擔任凹嗚狼人殺的固定班底。

每當節目播出後，都引起網友廣大討論當日戰況，加上她在綜藝節目《飢餓遊戲》也有參與，讓她的討論度持續曝光，可說是轉型成功的姐姐之一呢！

NO.2 焦糖哥哥

退出兒童台後的焦糖哥哥陳嘉行，因為積極參與政治話題，在2019年選舉新聞中的發言往往成為新聞媒體的參考來源，名氣也越來越廣，除此之外，因為過去「焦糖哥哥」的稱號，被momo親子台控告侵權，焦糖哥哥控訴兒童台哥哥姊姊的血汗秘辛，引起不少討論度，在纏鬥十個月後，焦糖哥哥勝訴電視台，他馬上註冊商標，霸氣行為也圈粉不少。

NO.1蝴蝶姐姐

轉型當藝人的蝴蝶姐姐以「愷樂」為名闖蕩演藝圈，改當唱跳辣妹發唱片，不時展露姣好身材，讓網友印象深刻，而她在《娛樂百分百》中，擔當傻大姐主持人，跟羅志祥搭擋主持還曾拿下金鐘獎主持人獎，不過最為人熱議的，還是她跟老闆羅志祥的負面新聞，因為小豬前女友周揚青的爆料，當年清純的蝴蝶姐姐陷入小三風暴，成為網友茶餘飯後的話題。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月08日至2020年05月06日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『兒童台哥姐』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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(中時電子報)