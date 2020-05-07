IC載板廠景碩（3189）受惠ABF載板需求續強，2020年4月營收持穩20億元之上，與前4月營收齊登同期次高，第二季營運動能看俏。在績優題材激勵下，今（7）日股價開高穩揚，最高上漲3.29％至53.3元，早盤維持逾2.5％漲幅。

景碩公布2020年4月自結合併營收20.61億元，雖較3月21.9億元減少5.91％，仍較去年同期18.65億元成長10.47％。累計1～4月合併營收79.53億元，較去年同期67.84億元成長17.22％，雙創僅次於2014年的同期次高。

投顧法人表示，景碩受惠智聯網（AIoT）及5G基地台建置需求，ABF載板、高頻寬記憶體（HBM）及5G單晶片（SoC）需求暢旺，產品組合優化帶動今年營運動能轉強，首季歸屬母公司稅後淨利0.78億元、每股盈餘（EPS）0.18元，改寫同期新高，淡季表現逆強。

展望後市，投顧法人認為，在美系、陸系客戶對人工智慧（AI）、基地台及高速運算（HPC）應用領域需求支撐下，ABF載板需求將持續強勁，配合台系、陸系及美系客戶的5G SoC放量、HBM及NAND Flash載板需求維持穩健，看好景碩第二季成長動能續強。

投顧法人看好景碩第二季營收可望「雙升」挑戰5年半高點，毛利率亦可望續揚，帶動獲利同步成長。由於ABF載板需求強勁，台廠第二季稼動率維持滿載、能見度已達下半年，看好景碩今年營運可望谷底彈升，顯著由盈轉虧、並挑戰近4年高點。

亞系外資出具最新報告，認為景碩首季財報優於預期，顯示成本控制得宜。雖然今年智慧型手機需求疲弱，但景碩受惠5G基地台建置、DRAM、GPU及AirPods等需求挹注，將有助於獲利提升，維持「優於大盤」評等，目標價自57元小升至58元。

(時報資訊)