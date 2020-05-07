不鏽鋼小螺絲大廠華祺(5015)第一季營運表現穩健，單季EPS為0.63元。4月則受到新冠肺炎疫情擴散至歐美地區影響，4月營收年減11.5%。

華祺第一季營收比去年同期小減，但毛利率逆升，獲利也比去年同期增加；華祺公布2020年第一季經會計師核閱後財報，營收5.59億元，年減約4.12%；毛利率17.89%，比去年同期提升1.71個百分點；營業淨利5195萬元，稅後淨利3836萬元，年增率8.35%，EPS 0.63元。

華祺公布4月營收，2020年4月營收1.6億元，較3月減少16.97%，也比去年同期減少11.5%。2020年1-4月營收7.21億元，較去年同期減少5.59%。

華祺董事會已決議，去年度擬每股配息2.4元，現金殖利率約6.9%。

華祺去年每股盈餘2.38元，擬大方配發每股現金股利2.4元，盈餘配發率100%。

(時報資訊)