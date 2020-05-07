新冠肺炎疫情持續肆虐，不少民眾生計受衝擊，政府推出紓困方案，月初擴大適用對象今天立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛福部就本次「無勞保者之紓困方案、範圍及實施方式」進行專題報告，因為適用對象的實際收入不容易查核，所以質詢時一方面有立委提醒政府面對民眾請領時要強調申報不實的法律責任，避免一些有實際收入不低的人也心存僥倖跑來申請，癱瘓公所人力，真正需要紓困的人反而拿不到錢。但另一方面也有立委提醒過度強調法律責任會嚇到許多基層民眾，而且去申請的都是真的很苦的民眾，不然在座的官員會去申請嗎？

民進黨立委洪申翰指出，本次紓困出現紛爭有三大因素，首先原本衛福部只編列7800萬元用於紓困，如今推估增加到29億，差了40倍，一開始就低估針救助預算，原本的預算能幫的人很少，所以基層公務員不敢擴大找出需要的民眾。其次，將因為疫情的救助經費塞到平常的救助，兩者的資訊彼此混淆，讓民眾搞不清楚條件和應備的文件。最後，平常政府對於弱勢就業者掌握偏少，就像衛福部次長蘇麗瓊昨天說無保工作者大概有34萬人，但不太清楚怎麼找出。

洪申翰接著說，衛福部也有讓聽大家的建議，一開始說要申請時要就業證明，如今只要切結就好，這是進步，但需要的人很多還是不清楚細節，身障團體許多人從事街賣，但上週他得知身障團體很多人都不清楚有這種方案，如今需要的人不知道，不需要的人卻塞爆公所。

蘇麗瓊表示，對民眾白跑一趟深感抱歉，衛福部對於資訊傳達有加強空間。洪申翰回稱目前的問題不只是讓民眾更清楚了解，有些人拿了存款最少的存摺影本就跑去申請，衛福部公文上面寫免查財稅，但為了考慮誰才是需要的人，是否還是要查財稅？否則可能有人經濟條件好，卻有一本存摺存款較少，也可以申請到錢，是否不公平？

蘇麗瓊回稱政府有相關系統，查財稅不是問題，但這制度陷入兩難，要快速又即時反應，所以當初才規劃相信民眾自述。洪申翰追問，關於切結，怎樣不要讓比較富有的民眾覺得簽了切結也許就可以混過去？除了強調簽切結要負法律責任，也要挑出部分比例查核，讓民眾知道自己必須如實撰寫條件，不要心存僥倖， 讓大家知道應負的責任，這樣比較有可能可以嚇阻一些明顯不適用的人卻心存僥倖塞爆公所，讓真正需要的人拿不到。

不過國民黨立委吳斯懷則質疑， 政府逼迫人民證明自己窮困，這樣有苦民所苦嗎？紓困急難救助沒有超前佈署，政府講到法律責任、說到申報不實有民刑事責任，嚇到基層民眾，許多民眾不懂法律。而且要如何查核？若有一百萬人照張相就去申請，要怎麼查核？去排隊申請的都是很苦的民眾，在座的各位官員會去排嗎？真正受害者是基層公務員，每天幾千人去排隊。

(中時 )