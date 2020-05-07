108年中市府與中興大學合辦的就業徵才博覽會開幕式。。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

畢業季將來臨，為協助應屆畢業生克服新冠肺炎疫情困境，排除實體徵才活動的群聚風險，台中市就業服務處打破距離限制，訂於5月21、22兩日與中興大學合作，全國首發「2020視訊就業博覽會-就業國家隊 挺台中就業」活動，釋出超過1,600個職缺，即日起受理報名至5月13日止，歡迎尋職青年踴躍參加！

勞工局長吳威志表示，受疫情影響，往年各縣市在5、6月辦理的就業博覽會皆取消或延期辦理，市長盧秀燕特別指示勞工局針對徵才活動規劃新型態辦理方式，不能讓疫情影響青年就業。

勞工局除3月推出「視訊徵才活動列車」，更進一步在5月21、22日首創舉辦「視訊就業博覽會」，邀請包括科技業的友達、矽品、高鼎精密、長青資訊，製造業的力山工業、正新橡膠、裕隆汽車、永豐餘，生技業的大江生醫、興農，服務業的元大期貨、萊爾富、摩斯漢堡等超過30家企業加入，提供工程師、品管與研發人員、儲備幹部等職缺為主，其中研發人員薪資上看3萬8000元，工程師薪資更達4萬元。

台中市就業服務處代理處長許淑玲指出，求職者只要遵循三步驟即可參加視訊面試：步驟一填寫報名表、步驟二下載視訊軟體免註冊、步驟三加入活動Line等候通知面試時間，即可完成報名手續，報名後請保持電話或網路暢通，以利通知作業。

許淑玲提醒，此次活動採人潮分流視訊方式辦理，除中興大學的學生，一般民眾毋須前往中興大學校區，只要於自行居處所使用電腦、平板或手機，即可參與視訊面試，如無相關電腦網路設備，就業服務處所屬23個就業服務據點也都免費提供相關設備。

(中時 )