中信銀行今發文道歉。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

《奇葩說》導師李誕旗下藝人「池子」去年和公司「笑果文化」提解約，昨(6日)他發長文分享內情，爆料和公司打官司的過程中，自己竟發現公司擅自盜查了他在中信銀行的個人帳戶交易明細，令他驚覺個人隱私被公司侵犯，引發軒然大波，也重創銀行形象，對此，該銀行行長今宣布將撤職，以示負責。

本名王越池的「池子」是大陸的脫口秀演員，現年24歲的他受李誕發掘邀請加入《今晚80後脫口秀》出道，也曾參與《吐槽大會》、《拜託了冰箱中國版》，今年初他突然證實已和李誕成立的「笑果文化」解約，日前他發文分享出走原因，主因是他發現前公司違約，積欠了很多酬勞，又不按照合約給他明細對帳，他提出異議後反被冷凍。

池子說，他向法院提出仲裁後，公司也同樣申請了仲裁，還要求池子要賠解約金3000多萬，在公司寄來的案件素材中，池子赫然發現有自己在中信銀行的帳戶資料與交易明細，按照法律，銀行不該把個人帳戶明細交給第三方，讓池子怒轟公司與該銀行不尊重個人隱私。

對此，中信銀行今發文向池子賠罪道歉，透露是笑果文化申請查詢池子的工資紀錄時，員工未按照規則辦理，便供出了池子的收款紀錄，銀行目前已處分該員工，並撤職該分行行長，未來會加強員工培訓，以保障客戶權益，希望外界能繼續對他們進行監督，感謝社會大眾的關心。

池子發文。（圖／翻攝自池子池子大池子微博）

(中時電子報)