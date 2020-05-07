新北市一間家庭理髮店的美魔女老闆娘，幫一名陳姓男客剪髮，越剪越上火，兩人竟在理髮店後方廚房「直接來」，上演活春宮。而店內裝有雲端監視器，老闆娘丈夫透過手機看到老婆的LIVE秀，立即call來兒子、女兒和媳婦，4人都直擊這場春宮秀。陳男妻子提告求償100萬元，高等法院判老闆娘得賠30萬元確定。

判決書指出，張姓老闆娘和陳男，年紀都約50多歲，陳男的妻子指控，2018年8月10日上午，張女在客廳和丈夫相擁接吻，被監視器拍下3段各3分鐘的畫面；

同年8月26日，張女又在美髮店後方的廚房和自己丈夫嘿咻，張夫透過手機看到監視畫面，氣得打電話給兒子、媳婦與女兒，同步從手機「檢視」畫面中上演「春宮LIVE秀」的女子，就是自己的母親。

張女否認影像中嘿咻的女子是自己，還說不清楚陳男是人夫，擁抱則是國際禮儀。不過張女被兒子「大義滅親」，他指稱的確透過雲端監視畫面，看到母親與陳男發生關係。

案經上訴後，高等法院法官認為，張女明知陳男為有配偶之人，仍為通姦、相姦，顯有違善良風俗，並已破壞對方夫妻生活圓滿安全及幸福，6日判賠30萬元確定，全案不得上訴。

(中時電子報)